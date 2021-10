Giovinazzo guiderà il neo Reparto dei carabinieri di Corigliano Rossano. «Farò il meglio per la città»

CORIGLIANO ROSSANO Sarà il tenente colonnello Raffaele Giovinazzo a guidare il nuovo Reparto Territoriale dei carabinieri, nato dalla “fusione” delle due compagnie di Corigliano e Rossano.

La Benemerita, proprio a seguito della fusione amministrativa delle due ex città si riorganizza. E da domani vedrà al comando del territorio il tenente colonnello Giovinazzo, fino ad oggi a capo del reparto operativo del comando provinciale di Cosenza.

Cinquantaquattro anni, fra i suoi incarichi anche il servizio al Nucleo regionale tutela patrimonio culturale dell’Arma, si è distinto in numerose operazioni.

Da domattina sarà in città per rispondere all’incarico affidatogli dall’Arma. «Sono felice e curioso di rispondere a questo incarico ed a questa responsabilità – anticipa Giovinazzo al Corriere della Calabria –. Mi accingo a fare il meglio per la città, a garanzia e tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica e mi auguro che i cittadini collaborino. Ci dedicheremo anima e corpo a questo nuovo impegno, con passione, come ho sempre fatto nella mia carriera, senza lasciare nulla di intentato».

Il tenente colonnello, in sostanza subentra ai due capitani delle compagnie di Corigliano e Rossano, Cesare Calascibetta e Carlo Alberto Sganzerla, che hanno lasciato i loro incarichi proprio oggi. Il primo (ne abbiamo parlato qui) andrà a guidare la compagnia Torino San Carlo, il secondo la compagnia di Genova Sanpierdarena. (l.latella@corrierecal.it)