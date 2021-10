Lamezia, auto finisce in una scarpata: interviene l’elisoccorso – FOTO

LAMEZIA TERME Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro – distaccamento di Lamezia – è intervenuta alle ore 8 circa in località Crozzano nel comune di Lamezia, a causa di un incidente stradale. La vettura coinvolta è una Fiat Panda che, per cause in corso di accertamento, he perso il controllo finendo in una scarpata di circa 6 metri dal piano strada, ribaltandosi.





A bordo della vettura il solo conducente di 55 anni, estratto dall’abitacolo, immobilizzato su barella spinale e affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto all’ospedale di Catanzaro con l’elisoccorso. Ma l’intervento dei vigili del fuoco è servito anche alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Lamezia Terme (Sambiase) per gli adempimenti di competenza.