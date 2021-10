«Noi dipendenti Alitalia in cassa integrazione solo per decisioni aziendali»

REGGIO CALABRIA «Noi dipendenti Alitalia dell’Aeroporto dello Stretto, pur in una situazione di difficoltà come quella in cui versiamo, per via della collocazione in cassa integrazione a zero ore, desideriamo ribadire il nostro apprezzamento e la nostra fiducia alla persona dell’onorevole Francesco Cannizzaro, e al suo operato». I lavoratori si riferiscono all’impegno del parlamentare di Forza Italia per scongiurare il loro licenziamento nella travagliata fase di passaggio da Alitalia a Ita. Tentativo che pareva riuscito. «Ci rincresce registrare – scrivono in una lettera i lavoratori – prese di posizione, peraltro anonime, tendenti a screditare quanto da egli ottenuto a Roma; vale a dire la proroga che ci avrebbe consentito la continuità lavorativa». Quella proroga, spiegano i dipendenti, è stata «inficiata da decisioni puramente aziendali. Non prestiamo il fianco a strumentalizzazioni. Siamo tutti uniti e compatti nel ritenere che sia stato Cannizzaro l’esponente politico ad esserci stato realmente accanto in questa triste vicenda, sposando una causa giusta per noi e per il territorio: il lavoro».

Le firme dei dipendenti Alitalia

Maurizio Rosano

Monica Libri

Daniela Morgante

Valerie Giovanardi

Gianluca Costantino

Lucia Rotolo

Giovanni Pansera

Antonella Tallarida

Francesco Meduri

Silvia Toscano

Giovanna Mazzullo

Maria Rosaria Ferro

Maria Zagari

Giuseppe Casciano

Paolo Latella

Andrea Foti

Antonino Laganà

Antonio Imbalzano

Domenico Iacopino

Marco Leone Mauro

Vincenzo Bova

Antonio Lo Giudice

Gianluca Murace

Rosario Morbegno

Aldo Putortì

Giuseppe Furfari

Domenico Placanica

Carmelo Palmisano

Orazio Santoro

Marco Santo Albano

Filippo Ferrara

Vincenzo Paviglianiti

Francesco Crea

Domenico Errigo