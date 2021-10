Precipita nel Vibonese durante il parapendio, grave 47enne di Bronte

PIZZO CALABRO È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Catanzaro un 47enne di Bronte in seguito a un incidente occorso nel Vibonese. L’uomo, amante del parapendio, si stava lanciando sabato nelle vicinanze di Maierato quando qualcosa non avrebbe funzionato: il paracadute sarebbe stato disturbato, probabilmente, dal forte vento facendo impattare violentemente l’uomo al suolo. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e anche l’elisoccorso che ha trasportato il 47enne all’ospedale di Catanzaro. Gli inquirenti stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertarne le responsabilità.