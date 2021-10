Ecco come saranno gli Studios di Lamezia Terme – VIDEO

LAMEZIA TERME L’ambizioso progetto della Calabria Film Commission sulla realizzazione degli Studios del cinema a Lamezia Terme è stato approvato di recente. La città al centro della Calabria, dunque, vedrà nascere il primo hub regionale dedicato esclusivamente alle produzioni audiovisive, con la creazione di spazi appositi per il teatro, per la settima arte e per la formazione e tutti i servizi che ruotano attorno al settore dello spettacolo. Il progetto degli Studios nei dettagli prevede: la realizzazione di due teatri di prosa con dei locali dedicati all’attrezzeria, ai costumi e ai camerini. Ancora una vasca d’acqua per le riprese subacquee e altri due edifici: uno per la postproduzione audiovisiva e un altro per gli uffici della fondazione e per altri servizi.

Il video del progetto