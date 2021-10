L’annuncio di Franz Caruso a 20.20: «Giunta giovane e cosentina»

LAMEZIA TERME Franz Caruso torna negli studi de L’altro Corriere Tv da sindaco di Cosenza. Ospite del talk 20.20, in onda questa sera alle 21 sul canale 16 dl digitale terrestre, il primo cittadino bruzio – sollecitato dalle domande di Danilo Monteleone e Ugo Floro – annuncia i primi interventi «urgenti e indispensabili» e analizza il risultato ottenuto nel ballottaggio. «Da Cosenza parte il recupero del centrosinistra regionale con una coalizione che ha dimostrato di potersi presentare unita. Cosenza ha rivendicato la sua autonomia rispetto al dato regionale». Alla guida del Comune torna un socialista «vero». Il confronto è evidentemente con il sindaco uscente Mario Occhiuto, ma a Cosenza quando si pensa al socialismo il pensiero corre veloce a Giacomo Mancini. «Un’icona del socialismo calabrese e nazionale, non potrò mai superarlo ma spero tanto di avvicinarmi». Poi il neo sindaco si sofferma sulle opere da realizzare e su quelle ancora da concludere: il distretto della salute a Vaglio Lise, il recupero del centro storico e il progetto (da rivedere) di Viale Mancini, «arteria fondamentale per la viabilità cittadina». Sulla nuova giunta, Caruso è categorico: «chi mi ha sostenuto ha una esperienza politica notevole (il riferimento è a Nicola Adamo, Luigi Incarnato e Carlo Guccione) ma la Giunta sarà nel segno del rinnovamento: un’amministrazione politica e cosentina».