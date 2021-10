Tenuta: «Cosenza volta pagina insieme a Franz Caruso»

COSENZA «La città di Cosenza riconquistata dal riformismo, dalla cultura del buon governo e dalla forza delle idee. Un bilancio che ci regala una straordinaria vittoria. Cosenza volta pagina insieme a Franz Caruso: un uomo onesto e perbene, un grande professionista, un politico capace e coerente che ha avuto il merito di unire il centrosinistra e guidare la volata fino alla vittoria. Cosenza ha una grande opportunità di riscatto sociale, culturale ed economico». A dirlo, in una nota, Francesco Tenuta segretario del Psi di Rende. «Sono certo che Franz saprà cogliere le sfide che attendono il capoluogo Bruzio. Viabilità, servizi, lavoro, infrastrutture, tanti i temi su cui lavorare per ridare slancio ad una città, porta di ingresso della Calabria. La costruzione della grande area metropolitana del nord della Regione avrà finalmente un punto di riferimento e noi saremo in campo per rafforzare il legame tra la città di Rende e quella di Cosenza. Franz Caruso ha dimostrato che la visione, la credibilità e la coerenza sono gli ingredienti della buona politica. Si apre una nuova stagione di assoluto riformismo. Sono certo che insieme a Rende e a tutta l’area urbana si aprirà un proficuo dialogo per rinsaldare antichi legami e programmare insieme il futuro. Auguri a Franz e a tutta la sua squadra».