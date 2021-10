COSENZA Il Gup del Tribunale di Cosenza, Piero Santese, ha assolto “perché il fatto non sussiste” L.G. di 42 anni, difeso dall’avvocato Franz Caruso. L’imputato era accusato di aver deposto come testimone affermando il falso in merito ad un furto perpetrato all’ipermercato Carrefour. L’azienda francese era parte civile nel processo. (f. b.)