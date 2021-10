Gli ingegneri gestionali dell’Unical si affermano nella “IG for You Challenge”

Conclusa la IX edizione di IG for You Challenge, con 4 Università premiate nelle diverse categorie previste dalla competition. Università della Calabria: Team vincente Business Game Competition con il team RED composto da Luigi Giordano, Martina Francomano, Sara Nicaso, Alessia Ciacco, Antonio Avati e Giuseppe Ferrarelli. Al secondo posto si è classificato il team YELLOW dell’Università di Salerno composto da Ugo Sinfarosa, Salvatore Brillante, Marianna Scala, Vincenzo Calabrese e Alberto Pentagallo e al terzo il team PINK dell’Università di Palermo composto da Simone Caruso, Emanuele Gravina e Antonino Gagliardo. Il premio viene assegnato al team che gestisce al meglio, attraverso capacità di analisi e gestionali, e round dopo round, le performance di un’azienda virtuale in un mercato innovativo.

Università di Palermo: Premio IG Ranking: assegnato a Simone Caruso; il premio è destinato al laureando che risponde nel minor tempo a quesiti tecnici e professionali che riguardano la figura dell’Ingegnere Gestionale.

Università del Salento: Premio Team Working con il team BLU composto da Nicola Longo, Gloria Birtolo e Gabriele Lorito assegnato dalle aziende Mentor al miglior team che ha dimostrato, al proprio interno, di gestire al meglio i processi di comunicazione e interazione.

Università di Bari: Premio Pitch Yourself: assegnato a Bianca Girardi; il premio è destinato al laureando che in tre minuti ed in inglese, è riuscito a comunicare meglio il proprio percorso di studi, le passioni e gli obiettivi professionali per il futuro.

Gianpaolo Iazzolino, in rappresentanza dei docenti delle 9 Università partecipanti (Politecnico di Bari, Università della Calabria, Catania, Federico II e Parthenope di Napoli, Palermo, Roma “Tor Vergata”, Salento e Salerno) ha espresso soddisfazione per un evento, che anno dopo anno, è riuscito ad essere oltre ad un evento formativo, anche una efficace rampa di lancio per molti laureandi e laureati nel mondo del lavoro.

La partecipazione in qualità di Mentor di aziende come Amplifon, Bricocenter, Deloitte, Engineering, EY, Generali, Leroy Merlin, Lipari Consulting, NTT Data e Procter & Gamble dimostra come la figura dell’Ingegnere Gestionale, è fortemente richiesta nell’attuale contesto economico, grazie alla specificità di una figura che si caratterizza per un approccio sistemico e interdisciplinare in grado di leggere in modo efficace uno scenario competitivo fortemente dinamico.

Il supporto tecnico-organizzativo è stato curato come ogni anno dal team di Artémat, da sempre impegnata in progetti innovativi di gamification e talent acquisition. Anche in questa edizione Artémat è riuscita ad inserire nel format, nuovi elementi e strumenti in grado di valorizzare i talenti presenti nelle Università e favorire un punto di incontro e dialogo tra mondo universitario ed importanti realtà aziendali.