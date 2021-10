Terzo sbarco della giornata a Roccella, arrivate altre 87 persone – VIDEO

ROCCELLA JONICA Il terzo sbarco della giornata al porto di Roccella Jonica è avvenuto intorno alle 15.20. Le autorità hanno registrato in tutto 87 persone, tutti uomini, in prevalenza sulla ventina.

La maggior parte arriva da Iran, Iraq, Egitto, Siria e alcuni dall’Aghanistan.

L’imbarcazione a vela sulla quale viaggiavano è stata soccorsa a circa 60 miglia dalla costa. Sommato agli altri due sbarchi avvenuti in giornata, le persone approdate oggi nel porto della locride sono in tutto 186 alle quali si sommano le altre 81 intercettate a Bova Marina.

La Croce Rossa ha da subito attivato i protocolli di verifica di eventuali positivi al Covid. Una parte delle persone sbarcate in mattinata è stata portata alla struttura di accoglienza della città che può ospitare di volta in volta intorno alle 130 unità. La restante parte attende di essere smistata direttamente dal porto ai centri di accoglienza di Crotone o del Cosentino. (f.d.)