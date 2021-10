Franz Caruso sindaco, Nencini: «Avrà programmi innovativi, saremo al suo fianco»

ROMA «La vittoria di Franz Caruso a Cosenza inverte la tendenza negativa del centrosinistra in Calabria. È la vittoria di un uomo stimato in città e di forze politiche che al ballottaggio hanno fatto prevalere l’unità sulle divisioni. Ed è la dimostrazione di quanto candidati solidi, rappresentanti del mondo delle professioni che non hanno mai rinnegato la loro appartenenza politica, vengano apprezzati dai cittadini».

È quanto ha dichiarato il senatore socialista e presidente della commissione istruzione e cultura del Senato, Riccardo Nencini, a commento dell’elezione di Franz Caruso a sindaco di Cosenza. Nencini aggiunge: «Dalle esperienze di Cosenza e di Reggio può ripartire la storia del riformismo in Calabria. Non ho dubbi: Franz saprà interpretare al meglio la cultura del buongoverno locale di tradizione socialista, un programma innovativo alla cui realizzazione daremo con convinzione una mano».