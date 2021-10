Sconfitta di misura ad Alessandria, il Crotone non si rilancia

Amara trasferta per il Crotone, che non conferma il trend dopo la vittoria contro il Pisa e cede 1-0 ad Alessandria nell’anticipo dell’ultima giornata del campionato di serie B. A decidere il match in favore dei piemontesi è stata una rete di Kolaj a fine primo tempo. Vittoria meritata dei grigi che agganciano in classifica proprio i calabresi a quota 7 punti in classifica, in terultima posizione, grazie a gol di Kolaj, atuore di un’ottima prestazione sfiorando anche il raddoppio ad inizio ripresa. I rossoblu sono totalmente mancati nella reazione, nella seconda frazione non hanno creato reali pericoli, E nel finale il pitagorico Kargbo si è fatto espellere dal Var per un pugno a Parodi.