Maltempo in arrivo, attesi nubifragi e “alluvioni lampo” in Calabria

ROMA iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. Peggioramento atteso sulla Calabria, dove si prevedono nubifragi e bombe d’acqua nelle giornate di lunedì e martedì prossimi. In via precauzionale il prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, ha disposto per la giornata di domenica 24 ottobre l’apertura del Centro Coordinamento Soccorsi, per assicurare il costante monitoraggio dell’evolversi della situazione, in raccordo con le altre componenti del sistema di protezione civile.

LUNEDI 25 OTTOBRE:

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà parzialmente nuvoloso su Nordest e Lombardia, più sereno altrove.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da iniziali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso, poi verso sera tenderà a peggiorare su Sardegna e Lazio meridionali con piogge.

Sud: La giornata trascorrerà con una fase di intenso maltempo su Sicilia e Calabria dove sono attese piogge battenti, nubifragi e rischio alluvioni lampo. Peggiora anche altrove.

MARTEDI 26 OTTOBRE:

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un tempo piovoso sulle coste adriatiche, entroterra e sul Friuli Venezia Giulia. Sarà sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da piogge diffuse sulle regioni adriatiche e sul Lazio centro-meridionale. Sul Umbria, Toscana e Sardegna il sole sarà prevalente.

Sud: La giornata trascorrerà con intenso maltempo su Sicilia e Calabria dove sono attesi nubifragi e rischio alluvioni lampo. Piogge via via più diffuse anche in Campania, meglio altrove.