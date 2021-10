Allerta rossa, chiuse le scuole a Reggio e Corigliano Rossano

In seguito al nuovo “messaggio di allertamento per possibili precipitazioni intense”, diramato dalla sala operativa regionale della Protezione civile regionale, che prevede un livello di allertamento codice rosso fino alle ore 24.00 di domani lunedì 25 ottobre, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio cittadino, per la giornata di domani lunedì 25 ottobre 2021.

Corigliano Rossano

A seguito della diffusione del bollettino della data odierna della Protezione Civile regionale, con la quale è stata comunicato il livello di allertamento rosso per precipitazioni metereologiche a partire dalla mezzanotte di oggi, si è riunito il centro operativo comunale di protezione civile, presieduto dal sindaco, alla presenza dei responsabili dei settori comunali Protezione civile, Reti e manutenzione, Ambiente ed energia, Politiche di promozione sociale, Patrimonio, Polizia locale, oltre che dell’assessore alla Manutenzione del Territorio ed al Personale.

Si è deciso, per ragioni precauzionali, di disporre, sul territorio comunale, la sospensione delle attività didattiche per la giornata di domani, 25 ottobre 2021: sarà emanata apposita ordinanza sindacale nelle prossime ore.

Inoltre è stata disposta l’estensione del centro operativo comunale con conseguente predisposizione di servizi di reperibilità anche notturna dei servizi comunali. Ogni eventuale segnalazione o richiesta di intervento da parte della popolazione (per ciò che riguarda la perturbazione metereologica prevista e fino a cessata esigenza) può essere comunicata attraverso il numero telefonico 0983516141.