Parte il treno verde per tenere puliti i boschi della Sila

COSENZA «Sila più pulita è il tema della giornata dedicata all’ambiente ed organizzata da Ferrovie della Calabria. Si tratta di una giornata ecologica – si legge in una nota – a cui possono contribuire tutti coloro che vogliono collaborare a tenere puliti i boschi delle Sila dai rifiuti abbandonati che spesso albergano nel territorio del parco. L’iniziativa è promossa da Ferrovie della Calabria in collaborazione con la rete turistica Destinazione Sila ed i patrocini del Parco Nazionale della Sila, dei Comuni di Casali del Manco e Spezzano Sila e l’associazione Sila pulita Onlus responsabile del coordinamento della raccolta, il Fai, il Consorzio della Patata della Sila, Campagna Amica, Gal Sila, l’associazione Guide Ufficiali del Parco, Pro Loco Camigliatello, Pro Loco Lorica e Sila Sports Adventure. Il treno partirà giorno 30 ottobre alle ore 14 dalla stazione di Moccone per giungere alla stazione di Camigliatello da dove si proseguirà fino alla stazione di San Nicola Silvana Mansio. Lungo il tragitto il treno stazionerà, ogni qualvolta sarà necessario, per consentire la raccolta dei rifiuti ai volontari lungo la tratta ferroviaria e le immediate vicinanze. Il ritorno è previsto per le 16,30. A tutti i partecipanti Ferrovie della Calabria metterà a disposizione il tragitto gratuito ed il kit necessario per la raccolta oltre a prodotti e gadget dedicati, grazie al supporto dei partner aderenti all’iniziativa.