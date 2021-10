Rosarno, dentista positivo in quarantena apre il suo studio: sanzionato

ROSARNO E’ positivo al Covid 19 e per questo era stato messo in quarantena con un provvedimento dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria ma nonostante questo, non solo è uscito di casa ma ha anche aperto ugualmente il suo studio dentistico. Il professionista però è stato scoperto dai carabinieri di Rosarno che lo hanno sanzionato due volte. La prima per l’inosservanza del provvedimento dell’Asp e la seconda, con il supporto della Polizia locale, per avere aperto lo studio. L’attività è stata chiusa provvisoriamente per 5 giorni.