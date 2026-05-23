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l’atto di accusa

«Nella Terra dei Fuochi concentrato mortale di oscuri interessi»

Il Papa ad Acerra contro «l’indifferenza al bene comune che ha avvelenato l’ambiente»

Pubblicato il: 23/05/2026 – 12:22
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«Nella Terra dei Fuochi concentrato mortale di oscuri interessi»
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ACERRA Il Papa ad Acerra ha ricordato che “già Papa Francesco avrebbe desiderato venire qui, in quella che ha tristemente preso il nome di ‘terra dei fuochi’, ma non gli fu possibile. Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio, riconoscendo il grande dono che l’Enciclica Laudato si’ ha rappresentato per la missione della Chiesa in questa terra.  Infatti, il grido della creazione e dei poveri tra voi – ha sottolineato Leone – è stato avvertito più drammaticamente, a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune, che ha avvelenato l’ambiente naturale e sociale. (Ansa)

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