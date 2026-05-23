Nuova intimidazione a Nocita, la solidarietà della Cisl Magna Graecia

l’emergenza

VIBO VALENTIA Il segretario generale della CISL Magna Grecia, Daniele Gualtieri, e il segretario generale della CISL FP Magna Grecia, Antonino D’Aloi, esprimono forte preoccupazione per il nuovo grave episodio che ha colpito il dirigente del Comune di Vibo Valentia Andrea Nocita, già vittima nelle scorse settimane di una violenta aggressione. «L’incendio dell’autovettura – spiegano – rappresenta un fatto gravissimo che accresce il clima di allarme e inquietudine attorno a una vicenda che non può essere considerata un episodio isolato né ordinario. In attesa che gli organismi competenti accertino le responsabilità di fatti così gravi, emerge con evidenza il rischio di un progressivo deterioramento delle condizioni in cui dirigenti, funzionari e dipendenti pubblici sono chiamati a operare. Quando chi lavora negli enti locali avverte un clima di esposizione, pressione o insicurezza, non viene messa in discussione soltanto la serenità personale dei lavoratori, ma anche la piena capacità delle istituzioni di garantire servizi, decisioni amministrative e risposte efficaci ai cittadini». Gualtieri e D’Aloi esprimono vicinanza ad Andrea Nocita, alla sua famiglia e all’intera comunità dei lavoratori del Comune di Vibo Valentia, sottolineando il valore della mobilitazione e del confronto avviato all’interno dell’ente: «La coesione dei lavoratori, il senso di responsabilità delle rappresentanze sindacali e la collaborazione istituzionale sono strumenti essenziali per impedire che paura, isolamento o sfiducia trovino spazio nei luoghi di lavoro. E’ necessario che venga mantenuta alta l’attenzione su quanto accaduto e che siano rafforzate tutte le misure utili a garantire protezione e supporto a chi opera nella pubblica amministrazione, perché possa esercitare le proprie responsabilità con autonomia, equilibrio e serenità, senza condizionamenti di alcun genere».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato