Appalti e massoneria nell’Alto Tirreno cosentino, fissata l’udienza preliminare

PAOLA Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola, Federica Altamura, ha fissato per il prossimo 13 dicembre l’udienza preliminare del procedimento sulla presunta esistenza di una loggia in grado di condizionare alcuni appalti sul Tirreno cosentino.

L’inchiesta

Nell’inchiesta coordinata dalla Procura di Paola, guidata da Pierpaolo Bruni, chi indaga ritiene di aver scoperto un presunto cartello di imprese che avrebbe condizionato alcuni appalti nell’area dell’Alto Tirreno cosentino. Gli uffici giudiziari avrebbero individuato cinque persone (Luigi Cristofaro, Antonio Del Vecchio, Giuseppe, Maria Grazia Melega ed Francesco Esposito) come centrali per la vita del sodalizio. Luigi Cristofaro e Luigi Del Vecchio ne sarebbero stati «promotori e capi»; Antonio Del Vecchio, Maria Grazia Melega e Francesco Esposito avrebbero fatto parte di «un vero e proprio “cartello” di professionisti, che mirava a eludere le norme sulla libera concorrenza e trasparenza degli appalti al fine di ottenerne illegittimamente l’aggiudicazione e dividerne gli importi tra tutti gli associati, anche quelli non aggiudicatari dell’appalto, secondo percentuali predeterminate». Le offerte presentate alle stazioni appaltanti sarebbero state «precedentemente concordate tra gruppi formalmente distinti»; tutti, però, avrebbero agito per la stessa organizzazione.

Gli indagati

Luigi Cristofaro; Antonio Del Vecchio; Giuseppe Del Vecchio; Maria Grazia Melega; Francesco Esposito; Paola Di Stilo; Vincenzo Cristofaro; Silvano Cairo; Giuseppe D’Alessandro; Giuseppe Marsico; Marco Liporace; Giampietro D’Alessandro; Maria Petrone; Raffaele Grosso Ciponte; Giuseppe Caroprese; Giuseppe Amodeo. (f.b.)