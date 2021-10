Crotone, il sindaco ritrova la maggioranza

CROTONE Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ritrova la maggioranza in consiglio comunale. Nella seduta di oggi la massima assise ha approvato il Conto economico consolidato 2020 con 19 voti a favore e 12 contrari. Ovviamente a determinarsi a favore dell’approvazione sono stati i rappresentanti della maggioranza presenti nell’emiciclo consiliare al momento del voto e contro quelli dell’opposizione. Erano mesi che Voce non riusciva ad ottenere il fronte compatto della sua maggioranza. Nelle precedenti sedute del consiglio comunale, in più occasioni, l’amministrazione guidata da Voce non ha avuto i numeri per approvare le proposte. Oggi il fronte, invece, si è presentato compatto e anche quando la minoranza ha deciso di abbandonare la seduta, mancavano da trattare tre punti all’ordine del giorno, il numero legale per procedere con la discussione c’era. Sono stati richiamati in Consiglio anche i consiglieri che, per vari motivi, si erano allontanati. Quando si è proceduto al conteggio delle presenze per verificare il numero legale non ci sono stati problemi. Il Conto economico consolidato, approvato oggi, come ha spiegato nel suo intervento l’assessore al Bilancio, Antonio Scandale, «si chiude con un risultato di esercizio di 674.056,68 euro e con un patrimonio netto comprensivo della quota di terzi di 75.846.525,77 euro». È un risultato positivo per andare avanti, ma il dato importante, comunque, è rappresentato dalla tenuta politica di una maggioranza che spesso ha arrancato, mostrando visibili e percettibili sbandamenti di fronte l’assalto dell’opposizione. Anche oggi l’opposizione ha lanciato un attacco duro per disarcionare Voce, ma il risultato conseguito non è stato quello delle altre occasioni. (redazione@corrierecal.it)