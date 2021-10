Graziano a “20.20”: «Lascerò un Pd in fase di rinnovamento»

LAMEZIA TERME «Lascerò un Partito Democratico nel quale sono evidenti le condizioni di rinnovamento, c’è una nuova generazione in campo e lungo questa strada occorrerà proseguire».

Per il commissario regionale del PD, Stefano Graziano, ospite di “20.20”, il talk di approfondimento de L’altro Corriere Tv, in onda stasera sul canale 16, gli esiti della competizione elettorale regionale delineano un partito profondamente rinnovato e che si appresta a vivere la stagione congressuale «il 30 novembre chiuderemo la fase del tesseramento, poi celebreremo congressi cittadini e provinciali ed infine quello regionale entro la fine dell’anno. Ci si iscrive on line, non ci saranno più pacchetti di tessere, il percorso sarà quello di una partecipazione autentica».

Sollecitato dalle domande di Danilo Monteleone e Ugo Floro il commissario ha poi affrontato i temi che saranno al centro della discussione politica regionale nelle prossime settimane, in primo luogo quello della sanità: «È evidente che il commissariamento vada superato, per farlo occorre affrontare il tema con un approccio condiviso. Lo dico perché io ero Presidente della Commissione sanità in Campania e siamo riusciti ad arrivare al risultato coinvolgendo nella discussione più forze politiche e rafforzando la medicina territoriale. C’è bisogno di compattezza».

