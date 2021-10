Isola Capo Rizzuto, azzerata la giunta. Il sindaco: «Un momento di riflessione»

ISOLA CAPO RIZZUTO Il sindaco di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga, ha avviato la verifica della Giunta azzerando le deleghe assessorili. «Una decisione – ha detto Vittimberga – che nasce dall’esigenza di un momento di riflessione per finalizzare l’azione amministrativa al superamento dell’emergenza e dare slancio e rapida definizione ai vari procedimenti approvati ed a quelli in via di definizione». Nei giorni scorsi c’erano state anche le dimissioni di due assessori in quota Pd, Salvatore Friio e Randolfo Fauci, che avevano sottolineato la «necessità di cambiare passo». Oggi arriva la decisione del sindaco Vittimberga, secondo la quale «urge una sosta per rifiatare e ripartire, oltre che per rigenerare e motivare tutti coloro che hanno partecipato al nostro progetto politico». Maria Grazia Vittimberga ha ringraziato «tutti gli assessori che in questi due anni difficili – ha detto il sindaco – hanno dedicato gran parte del loro tempo all’attività amministrativa», sottolineando che «Isola Capo Rizzuto è una città che non permette distrazioni. L’attività amministrativa va rilanciata con obiettivi di programma e va recuperata la centralità del territorio a livello provinciale e regionale». Già da oggi pomeriggio il primo cittadino ha avviato un confronto con le forze politiche.