San Giovanni in Fiore, al via la rassegna “Incontri autunnali” su opere librarie importanti

SAN GIOVANNI IN FIORE «Sono cinque gli appuntamenti del ciclo Incontri autunnali in biblioteca. Si tratta della presentazione, nella biblioteca comunale appena rinnovata, di libri di autori del territorio: una ogni sabato alle ore 15,30, a partire dal prossimo 30 ottobre e fino al successivo 27 novembre, con intermezzi musicali del maestro Alex Cimino». Lo afferma, in una nota, l’assessore alla Cultura del Comune di San Giovanni in Fiore, Patrizia Carbone, che aggiunge: «Proseguiamo, dunque, il programma di incontri, discussioni e confronti su temi specifici; sulla base, stavolta, di letture ed analisi di testi di scrittori locali. Per volontà della sindaca Rosaria Succurro, la biblioteca comunale è aperta all’approfondimento sulla contemporaneità, come alla valorizzazione delle intelligenze locali, alla riflessione partecipata su aspetti della tradizione e del presente, al contributo individuale su problemi e progetti che riguardano lo sviluppo economico e sociale, alla creatività dei bambini e ai grandi eventi che abbiamo già in cantiere». «Questi imminenti Incontri autunnali – precisa l’assessore Carbone – prevedono la presentazione dei libri seguenti: Inno alla vita, di Franco Gabriele; Diario di un avvocato, di Spiro Nicastro; Sotto la luce fredda, di Salvatore Belcastro; Madri, di Maria Fasanella, e I soprannomi dei Sangiovannesi, di Saverio Basile. Passiamo dallo sguardo verso l’interiorità ai dilemmi della giustizia, dagli stimoli alla riorganizzazione dei servizi sanitari all’universo della maternità, alle identità ed antropologie espresse dagli epiteti, ancora viventi, del vernacolo sangiovannese». «Nelle prossime settimane, su impulso della sindaca Succurro – conclude l’assessore Carbone – saranno presentati volumi di importanti giornalisti in prima linea e, sempre in biblioteca comunale, dedicheremo un pomeriggio alla memoria e all’eredità intellettuale di Paolo Pollichieni, compianto direttore del Corriere della Calabria».