Eclissi di una sbornia

Solo quando il presidente Roberto Occhiuto presenterà il suo esecutivo sapremo quale taglio vorrà dare alla sua governance. Intanto bisogna prendere atto della sobrietà con la quale è entrato in Cittadella, quasi in punta di piedi, concedendosi solo qualche espressione di giovanilismo. Inoltre, dai primissimi passi, si nota come egli abbia eclissato la sbornia sovranista, carica di simboli e di retorica. Il neo governatore conosce il palazzo in tutti i suoi anfratti per averlo frequentato e vissuto. Questo gli dà il vantaggio di non commettere errori grossolani nella scelta dei suoi collaboratori che sono essenziali per fare girare la macchina. In realtà, quello che deve e può fare lo scoprirà strada facendo, ma quello che non deve fare lo sa subito. Non è poco. È una discriminante che farà la differenza. Certo dovrà pagare dei prezzi alla politica di cui fa parte. L’importante è che non si faccia sopraffare. Ogni atto o concessione deve avere un ritorno adeguato. Le poche cose che ha detto a caldo sono apparse improntate a un sano e cauto ottimismo. L’apertura di credito nei suoi confronti è un atto dovuto. D’altra parte per almeno sei mesi egli potrà godersi la luna di miele. Questo tempo, tuttavia, non gli deve servire a crogiolarsi sul potere che ha conquistato, ma mettere in piedi una squadra di competenti. Almeno nei gangli vitali. E non bisogna gridare allo scandalo se dovesse ospitare personale che il partito gli invierà da Roma o da Milano. Insomma, avrà tempo per dare la sua impronta dopo lustri di paralisi.