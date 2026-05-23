Il 25 maggio in Confagricoltura il premio Filo della Torre

l’evento

ROMA L’appuntamento con la nona edizione del premio intitolato a Ranieri Filo della Torre si terrà lunedì 25 maggio, alle 9:30, a Roma, a Palazzo della Valle, sede di Confagricoltura. L’iniziativa, nata per valorizzare sul piano letterario e scientifico il mondo dell’olivicoltura, celebra annualmente un personaggio significativo che, con passione e competenza, si è impegnato a favore dell’olivicoltura italiana. E’ promossa dall’Associazione Pandolea, che riunisce le produttrici di olio extravergine di qualità e le donne impegnate professionalmente nel settore olivicolo-oleario.“L’edizione 2026 – afferma la presidente di Pandolea, Loriana Abbruzzetti – acquisisce un valore aggiunto nell’ambito dell’Anno della Donna Rurale. All’incontro, insieme anche alla moglie di Ranieri Filo della Torre, Marida Iacona della Motta, sarà presente Tacko Ndiaye, Gender Team Leader, Rural transformation and Gender Equality Division della FAO, e una delegazione della Giordania, grazie a Pandolea International, che raduna le donne dell’olio del Mediterraneo”. La giuria assegnerà vari riconoscimenti: tre premi letterari per le sezioni poesia, narrativa e haiku. Quindi quelli dedicati alla sezione scientifica alle tre migliori tesi di laurea sull’olio e l’olivo, selezionate da un comitato di accademici; e quelli del concorso Diploma d’Argento per i migliori oli prodotti dagli istituti agrari. I premi speciali andranno a Nehaya Al Muhaisin, founder&president of Arab Olive Oil Women’s Network, alla direttrice del Centro di Ricerca CREA Alimenti e Nutrizione Stefania Ruggeri, alla senatrice Gisella Naturale, alla ricercatrice Sonia Massari, e a Lorenza Vitali, giornalista e fondatrice di WITALY. Riceveranno opere realizzate dagli artisti Carlo D’Orta, Elisabetta Caracciolo, Luisa Grifoni della Valle, Savina Tavano, Patrizia Balzamo. Il premio Ranieri Filo della Torre 2026 è organizzato in collaborazione con Confagricoltura, Orbis Edizioni, Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio, Lettori giULIVI, Associazione Sabina Flavour, con la sponsorizzazione di Aifo – Associazione Italiana Frantoiani Oleari, e Oliveti d’Italia, con il patrocinio di CIA–Agricoltori Italiani, CIHEAM Bari, Associazione A3M (Amici dell’Arte Moderna a Valle Giulia).

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