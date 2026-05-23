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il valore della memoria

Occhiuto: «Non abbassare mai la guardia contro mafie e malaffare»

Il presidente della Regione rende omaggio a Falcone e alla sua scorta

Pubblicato il: 23/05/2026 – 10:18
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Occhiuto: «Non abbassare mai la guardia contro mafie e malaffare»
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CATANZARO “Nella Giornata della legalità, l’Italia ricorda la strage di Capaci e rende omaggio a Giovanni Falcone, a Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo, servitori dello Stato che hanno sacrificato la propria vita nella lotta contro la mafia.
Quella ferita, a distanza di anni, resta viva nella coscienza collettiva del Paese Ma da quel dolore è nata una consapevolezza ancora più forte: il rispetto della legge e il contrasto alla criminalità organizzata non sono principi astratti, ma condizioni indispensabili per garantire libertà, sviluppo e futuro alle nostre comunità. La legalità si costruisce ogni giorno: nelle istituzioni, nella scuola, nel lavoro, nell’amministrazione pubblica, nelle scelte individuali e collettive. Molto è stato fatto grazie al sacrificio e all’impegno di chi ci ha preceduto, ma molto resta ancora da fare. Ed è una responsabilità che appartiene a ciascuno di noi”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia.


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