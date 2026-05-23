Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 9:14
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la tragedia

Esplosione in una miniera di carbone, è strage in Cina

Almeno 90 le vittime. Centinaia i soccorritori arrivati sul posto

Pubblicato il: 23/05/2026 – 9:04
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Esplosione in una miniera di carbone, è strage in Cina
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

ROMA E’ salito a 90 il numero dei morti in un’esplosione nella miniera di carbone di Luyshenyu, in Cina. L’incidente nella provincia settentrionale di Shanxi è avvenuto alle 19.29 ora locale di ieri, le 13.29 in Italia, e al momento erano al lavoro 247 minatori. Centinaia di soccorritori sono stati inviati sul posto, mentre il presidente cinese Xi Jinping ha esortato le autorità locali a fare ogni sforzo per recuperare i sopravvissuti e curare i feriti. I funzionari del Tongzhou Group, che gestisce la miniera, sono stati arrestati, riferiscono i media cinesi, secondo cui le cause dell’incidente non sono ancora state rivelate, ma sarebbero stati riscontrati livelli di monossido di carbonio nella miniera “oltre i limiti”. (Adnkronos)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Cina
esplosione miniera
Top
Categorie collegate
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x