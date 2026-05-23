Esplosione in una miniera di carbone, è strage in Cina

la tragedia

ROMA E’ salito a 90 il numero dei morti in un’esplosione nella miniera di carbone di Luyshenyu, in Cina. L’incidente nella provincia settentrionale di Shanxi è avvenuto alle 19.29 ora locale di ieri, le 13.29 in Italia, e al momento erano al lavoro 247 minatori. Centinaia di soccorritori sono stati inviati sul posto, mentre il presidente cinese Xi Jinping ha esortato le autorità locali a fare ogni sforzo per recuperare i sopravvissuti e curare i feriti. I funzionari del Tongzhou Group, che gestisce la miniera, sono stati arrestati, riferiscono i media cinesi, secondo cui le cause dell’incidente non sono ancora state rivelate, ma sarebbero stati riscontrati livelli di monossido di carbonio nella miniera “oltre i limiti”. (Adnkronos)

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