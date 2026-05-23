Il generale Pellegrino in visita al Gruppo Carabinieri di Lamezia Terme

impegno per la sicurezza

LAMEZIA TERME Una giornata intensa e significativa per i Carabinieri di Lamezia Terme, che hanno ricevuto in visita il Comandante Provinciale di Catanzaro, Generale di Brigata Giovanni Pellegrino. L’Ufficiale ha incontrato una folta rappresentanza di militari appartenenti alle varie articolazioni del Gruppo di Lamezia Terme, da cui dipendono anche le Compagnie di Soveria Mannelli e Girifalco. Nel corso della sua visita, il Comandante Provinciale, con l’approssimarsi della stagione estiva, ha espresso il proprio ringraziamento per il costante impegno dei carabinieri lametini e l’apprezzamento per i numerosi e brillanti risultati operativi raggiunti dalle 22 Stazioni del Gruppo, dai Nuclei Radiomobili e dagli assetti info-investigativi, da sempre in prima linea per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di illegalità in contesti ambientali spesso connotati da molteplici criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Un focus particolare è stato dedicato alle aree cittadine caratterizzate da situazioni di marginalità e degrado, fra cui il sito di Scordovillo e il rione di Ciampa di Cavallo, su cui si conferma la massima attenzione del Comando Provinciale secondo le direttive prefettizie condivise nell’ambito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il Generale si è inoltre soffermato sulle principali attività di promozione della legalità svolte tra i giovani nel comprensorio e sulle dinamiche più rilevati di contrasto al crimine organizzato e alle più insidiose forme di illegalità, fra cui i reati predatori, la violenza di genere, le truffe agli anziani, il narcotraffico e l’inquinamento ambientale. Con l’approssimarsi della stagione estiva ed il prevedibile enorme afflusso di turisti anche nella fascia tirrenica catanzarese, il Generale Pellegrino ha sottolineato l’esigenza di proseguire convintamente nei servizi di controllo del territorio, anche con pattuglie a piedi, assetti di fondamentale importanza per assicurare la prossimità al cittadino e intercettare tempestivamente i bisogni delle comunità anche nei più piccoli centri abitati che vedono spesso l’Arma dei Carabinieri quale unico presidio delle Forze dell’Ordine.

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