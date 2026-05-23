Catanzaro, Tallini aderisce al Comitato “L’ospedale al Pugliese”

la mobilitazione

CATANZARO «Aderisco convintamente al comitato “L’ospedale al Pugliese” non solo perché convinto della bontà del suo obiettivo – puntare alla creazione di un forte polo ospedaliero nell’area Pugliese-Ciaccio – ma anche perché l’iniziativa scaturita dalla società civile nasce senza pregiudizi e steccati ideologici. La presenza tra i promotori e i firmatari di tanti prestigiosi professionisti, ma anche di personalità di diversa estrazione politica, anche lontana dalla mia, dimostra che a Catanzaro è ancora possibile avere un sussulto di dignità grazie al valore dell’identità cittadina che sembrava essere stato perso». Lo scrive Mimmo Tallini, già presidente del Consiglio regionale. Mi spiace molto sottolinearlo perché – prosegue Tallini – ho molto rispetto dell’Istituzione Comune, di cui ho fatto parte per tanti anni, ma non posso non dire che l’iniziativa assunta dai promotori del comitato supplisce ad un deficit di rappresentanza politica. Mentre il Consiglio comunale appare molto timido e quasi rinunciatario davanti alle sfide per la sanità pubblica, al punto da non decidere nulla sulle ipotesi di localizzazione del nuovo ospedale, c’è una nuova consapevolezza di tanti esponenti della società civile che non hanno paura di dire come la pensano. Capisco che l’argomento è molto delicato, ma non sfugge a nessuno che da questa scelta dipende il futuro di Catanzaro per i prossimi 30-40 anni. Perché delegare tale scelta al Politecnico di Milano che ovviamente si limiterà ad una fredda analisi tecnica, senza considerare gli effetti che si potranno avere nel medio e lungo termine sulla situazione sociale ed economica del Capoluogo? Condivido la posizione espressa dal comitato che, si badi bene, non è in contrapposizione al Policlinico universitario di Germaneto, anzi mira a rafforzare l’identità di un’Azienda articolata su più poli e più centri, allargando l’offerta sanitaria sul territorio catanzarese e regionale. Anche io porto avanti da molto tempo l’idea di un “Pugliese-Ciaccio” rigenerato e potenziato, collegato strutturalmente con il parco della biodiversità. Desidero solo soffermarmi sull’importanza strategica del grande parcheggio multipiano, progettato dalla Provincia su impulso dell’on. Traversa, che è infrastruttura vitale, senza la quale cade tutto il ragionamento. Ho avuto modo di visionare il progetto e devo dire che questa opera cambierebbe letteralmente il volto della città, servendo, con i suoi 850 stalli, sia il complesso ospedaliero, sia lo stadio Nicola Ceravolo, sia lo stesso parco della biodiversità che, come sappiamo, è palcoscenico di tanti eventi e tante visite da parte di scuole di tutta la regione. Credo che il comitato, dopo l’annunciata conferenza stampa, debba pretendere di conoscere agli attori istituzionali, Provincia e Regione, lo stato della pratica. Mi conforta anche quanto riferisce l’avvocato Ludovico e cioè che molte adesioni al comitato stanno arrivando anche dai quartieri a sud, da Lido, a conferma che questa battaglia non è divisiva in città. Il disegno di un’Azienda ospedaliera che poggia su due pilastri – il “Pugliese-Ciaccio” e il Policlinico universitario – tra loro collegati con una nuova strada tra tangenziale ovest e campus – è la soluzione più adeguata ad una città complessa urbanisticamente come Catanzaro. Sono molto curioso di vedere – conclude Tallini _ come alcuni tecnici volontari e disinteressati rappresenteranno graficamente questa idea che, a giudicare dalle adesioni al comitato, è largamente condivisa in città».

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