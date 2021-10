G20, in una Roma blindata al via il vertice dei “grandi” del mondo

In una Roma blindata al via il vertice del G20, migliaia tra militari e forze dell’ordine mobilitati per garantire il sereno svolgimento del summit. Area di massima sicurezza all’Eur, dove si trova la “Nuvola”, sede del vertice. Disposte ferree e imponenti misure di sicurezza con interdizione alle auto, e limitazioni per i pedoni. Possibili inoltre temporanee chiusure al traffico anche in centro, e interruzioni, deviazioni e limitazioni per autobus, Saranno chiuse 14 stazioni metropolitana, e restrizioni sono previste alla stazione Termini. Il ministro dell’Interno Lamorgese ha detto che “ce l’abbiamo messa tutta affinché vada nel migliore dei modi”. Intanto, questa mattina si è registrata una Protesta stamani vicino alla zona rossa sulla via Colombo, con alcuni manifestanti – attivisti del “Climate Camp” – che hanno occupato la corsia centrale dell’arteria che porta all’Eur: successivamente sono stati sgomberati dopo essersi fatti sollevare di peso e facendo resistenza passiva. “Se non cambierà bloccheremo la città”, hanno urlato gli attivisti del clima. Sul posto blindati e agenti in tenuta anti sommossa. Ieri l’arrivo a Roma dei “grandi” del mondo: occhi puntati sul presidente Usa Biden, che ha incontrato tra gli altri Papa Francesco, il presidente della Repubblica Mattarella e il premier Draghi.