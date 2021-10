Cosenza, Franz Caruso: «Accolgo l’appello del maestro Aldo Turchiaro»

COSENZA «L’appello del maestro Aldo Turchiaro, orgoglio calabrese e cosentino, di donare alla città di Cosenza le sue opere è uno straordinario atto di amore verso la nostra città. Ho appreso a mezzo stampa la volontà del maestro Turchiaro, rivolto al Ministro Dario Franceschini, di regalare le tele e le opere più importanti da lui dipinte alla Calabria e a Cosenza e sono al suo fianco per realizzare questo sogno. Un patrimonio artistico di estrema bellezza da cui emerge la creatività di una figura di assoluto valore che ci onora e rende orgogliosi. L’arte è l’espressione estetica dell’animo umano, attraverso la quale trasmettere emozioni, sentimenti, opinioni nell’ambito sociale e culturale in cui si vive. La bellezza dell’appello di uno dei più grandi maestri della pittura italiana non ci può lasciare indifferente. Mi attiverò, non appena mi insedierò ufficialmente, per realizzare il sogno di un uomo, di un figlio della nostra città che ci dona la fatica della sua arte ricca di passione e amore per Cosenza. Grazie Maestro, sarai presto il benvenuto nella nostra città». Lo dichiara il neo sindaco della città di Cosenza, Franz Caruso.