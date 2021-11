Occhiuto: «Buoni incontri a Roma per la Giunta, dettagli tra pochi giorni»

«Domenica di lavoro: andata e ritorno in giornata a Roma. Una mattinata positiva, qualche buon incontro per costruire la mia squadra. Tra pochi giorni tutti i dettagli». Così su facebook il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Secondo quanto si è appreso, Occhiuto sarebbe salito nella Capitale per sondare eventuali disponibilità di profili esterni ai partiti per un eventuale ingresso nella sua squadra di governo. Qualche ora prima su Instagram Occhiuto aveva reso noto di essere salito a Roma «perché ho qualche altro incontro propedeutico alla formazione della giunta e della squadra che dovrà aiutarmi a cambiare la Calabria. Non sarà un impegno facile – ha aggiunto il presidente – ma la Calabria la cambieremo». «Non la cambieremo in un anno o due – ha poi precisato Occhiuto – ma già dai primi mesi qualche risultato concreto cominceremo a renderlo evidente».