Corigliano, hashish e marijuana in casa: arrestato 40enne

CORIGLIANO ROSSANO A conclusione di un mirato servizio antidroga scattato nel tardo pomeriggio odierno nell’area urbana di Corigliano Calabro, militari della dipendente Sezione Operativa arrestavano un 40enne del posto con vari precedenti di Polizia per detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana.

In particolare l’attenzione dei carabinieri si focalizzava sull’appartamento di un pluripregiudicato del posto: durante la minuziosa perquisizione domiciliare venivano rinvenuti n. 4 pezzi di hashish dal peso complessivo di 1,6 gr, un bilancino elettronico, un coltellino con lama intrisa di sostanza stupefacente, due sigarette confezionate con tabacco e hashish nonché una piantina di cm 20 di marijuana con infiorescenza.

Il controllo continuava, senza far rinvenire altro materiale d’interesse.

Il 40enne veniva, pertanto, arrestato, in flagranza di reato, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e così come concordato con il Sostituto di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata dal dottor Alessandro D’Alessio, l’arrestato veniva contestualmente liberato ai sensi dell’art. 121 delle disposizioni di attuazione del c.p.p.