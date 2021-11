Loizzo: «Bene Azienda ospedaliera su assunzioni Oss»

COSENZA «Plaudiamo alla decisione dell’azienda ospedaliera di Cosenza di procedere all assunzione di 40 Oss utilizzando le graduatorie di idonei». Lo afferma Simona Loizzo, consigliere regionale della Lega.

«Questo passaggio è importante – dice Loizzo – e coglie, in parte, le nostre ripetute richieste, più volte espresse in questi mesi. Ci auguriamo che analogo passo possa essere fatto dall’Azienda sanitaria provinciale che deve utilizzare le graduatorie valide di Cosenza».

«Le carenze strutturali esistenti in ospedale e sul territorio – conclude Simona Loizzo – vanno affrontate radicalmente e quanto fatto dal management dell’azienda ospedaliera va nella giusta direzione. A Guido Longo rinnoviamo l’invito a regionalizzare la graduatoria degli Oss dell’Azienda ospedaliera di Cosenza per dare dignità alle centinaia di lavoratori che aspettano una risposta certa».