Cosenza, la Polizia arresta un 25enne in possesso di cocaina e marijuana

COSENZA Nella tarda mattinata odierna, in località Sant’Ippolito di Cosenza, il personale della Squadra Mobile ha arrestato D. R. I. A., di 25 anni, pregiudicato per reati specifici e contro il patrimonio. L’uomo è stato fermato e sottoposto ad un accurato controllo. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso agli Agenti di sequestrare della marijuana, pari al peso di 250 grammi, 17 grammi di cocaina, e mille euro in contanti oltre a materiale utile al confezionamento delle dosi. Arrestato nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di droga, l’uomo – come disposto dal Pm di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.