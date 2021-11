Occhiuto: «Sulla Giunta notizie entro lunedì». E alla Cittadella rispunta Vigna

CATANZARO «Sulla Giunta avrete notizie entro lunedì». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti a margine del Comitato di sorveglianza sui fondi europei in corso alla Cittadella a Catanzaro. Il neo governatore ha poi risposto anche a una domanda sulla burocrazia regionale, affermando che «i dirigenti verranno tutti valutati». Con riferimento ai fondi Ue, Occhiuto ha specificato: «Vado a presiedere il Comitato di sorveglianza anche per dare un segnale al Comitato e alla Commissione che questo sarà un tema fortissimamente attenzionato dalla presidenza della Regione e che su questo aspetto si gioca il futuro della Calabria». «Dirò loro – ha sostenuto il governatore calabrese – che il primo obiettivo sarà rafforzare la capacità amministrativa, perché se non si rafforza la capacità amministrativa non si possono spendere in maniera produttiva le risorse che l’Europa ci mette a disposizione».

Quanto alla vicenda di alcuni fondi europei bloccati per presunte irregolarità, Occhiuto ha detto: «Sto facendo una valutazione, mi dicono che il problema sia risolvibile, lo sto verificando, Anche io andrò a Bruxelles a fine mese».

Occhiuto si è presentato al Comitato di sorveglianza accompagnato da Luciano Vigna, già capo di gabinetto con la governatrice Jole Santelli e già assessore con il fratello di Roberto Occhiuto, Mario, al Comune di Cosenza. (c. a.)