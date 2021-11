Il Teatro Politeama riparte con la nuova stagione artistica

CATANZARO La Fondazione Politeama di Catanzaro, dopo la lunga interruzione causata dalle restrizioni anti-covid, si appresta a presentare la nuova stagione artistica 2021-22. La conferenza stampa è fissata per mercoledì 10 novembre, alle ore 11, nel foyer del teatro.

Un cartellone di spettacoli che animerà il Politeama “Mario Foglietti” da fine novembre fino al mese di giugno del prossimo anno, con un programma di eventi, pensato per tutte le età, che sposa le diverse forme di intrattenimento.

Ad illustrarne i dettagli saranno il Presidente della Fondazione, Sergio Abramo, il Sovrintendente Gianvito Casadonte, il Direttore generale Aldo Costa, alla presenza di tutti i componenti del CdA. Vista l’importanza dell’iniziativa, vi preghiamo di segnare in agenda e seguire l’appuntamento.