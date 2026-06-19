Firmato l’accordo per il rinnovo del Contratto Territoriale per i Quadri e gli impiegati agricoli della Calabria

l’intesa

CATANZARO Si è conclusa ieri, giovedì 18 giugno, la trattativa per il rinnovo del Contratto Territoriale II° livello per i Quadri e gli Impiegati Agricoli della Calabria tra le Organizzazioni Datoriali Agricole Confagricoltura, Coldiretti e Cia – Agricoltori Italiani e le Organizzazioni Sindacali Confederdia, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil.

L’intesa prevede un aumento retributivo complessivo del 5,3%, da applicare alle retribuzioni tabellari di tutte le categorie così strutturato: con decorrenza dal 1° giugno 2026 è previsto un aumento del 4,2 % e dal 1° gennaio 2027 un aumento del 1,1 %.

In un contesto di particolare difficoltà per le imprese agricole, dovuto all’aumento del costo dei mezzi tecnici (gasolio agricolo, concimi, fitofarmaci, etc.) per i conflitti Russia – Ucraina e nel Medio Oriente, e del potere di acquisto dei lavoratori il raggiungimento di un accordo importante per il comparto agricolo evidenzia il senso di responsabilità sia della parte datoriale che dei sindacati dei lavoratori nel trovare un punto d’intesa che dia risposte al settore del lavoro agricolo.

L’accordo raggiunto – sottolineano tutti i soggetti impegnati nella lunga trattativa – è il risultato di un confronto serio e responsabile tra le parti che pone al centro delle proprie azioni la qualità del lavoro in agricoltura e il sostegno alle imprese del settore, impegnate a sostenere la crescita economica, sociale e occupazionale della nostra Regione in un contesto comunque complesso per l’agricoltura calabrese. Avere individuato soluzioni equilibrate e sostenibili sia per le imprese sia per i lavoratori rappresenta il completamento di uno sforzo comune per costruire un futuro migliore per il mondo delle imprese agricole, ma ancora di più per dare sostegno ai lavoratori e alle loro famiglie.

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