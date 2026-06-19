«La Calabria segua l’esempio delle altre Regioni: esenzione dal bollo per le auto ibride»

La proposta

CATANZARO La discussione sul bollo auto e sulle politiche fiscali regionali diventa l’occasione per riportare al centro del dibattito una proposta che Pasquale Tridico aveva già avanzato durante la campagna elettorale e che oggi il gruppo Tridico Presidente chiede di tradurre in un’iniziativa concreta della Regione Calabria. A rilanciare il tema è il capogruppo Enzo Bruno, intervenuto in Consiglio regionale per chiedere alla Giunta e alla maggioranza di valutare l’introduzione dell’esenzione dal pagamento del bollo per i veicoli ibridi, seguendo l’esempio di numerose regioni italiane che hanno già adottato misure analoghe. «Pasquale Tridico aveva posto la questione del bollo auto già durante la campagna elettorale, promuovendo una riflessione che aveva una valenza nazionale ma che può e deve trovare applicazione anche a livello regionale», afferma Bruno. «Oggi, mentre siamo impegnati nella fase di attuazione del bilancio, riteniamo che sia il momento giusto per aprire una discussione seria su una misura che avrebbe effetti positivi sia sul piano economico che su quello ambientale».Il capogruppo di Tridico Presidente spiega che la proposta nasce dalla volontà di allineare la Calabria alle regioni che hanno scelto di incentivare forme di mobilità più sostenibili attraverso agevolazioni fiscali. «Ci sono regioni come Basilicata, Veneto ed Emilia-Romagna che prevedono l’esenzione dal pagamento del bollo per i veicoli ibridi per tre, quattro o cinque anni. In alcuni casi queste agevolazioni rappresentano un incentivo concreto alla diffusione di mezzi meno inquinanti». «Oggi circa il 70% delle regioni italiane prevede forme di agevolazione per questa tipologia di veicoli», prosegue Bruno. «La Calabria rischia di restare tra le poche realtà che non hanno ancora adottato misure in grado di incentivare la mobilità sostenibile e accompagnare la transizione ecologica». Il consigliere regionale sottolinea come la proposta abbia anche una forte valenza ambientale. «Sarebbe un segnale serio nella lotta all’inquinamento e nella promozione di comportamenti virtuosi. Se vogliamo davvero favorire una mobilità più rispettosa dell’ambiente, dobbiamo creare condizioni che incentivino i cittadini a scegliere veicoli a minore impatto ambientale». Ma c’è anche un’altra ragione che rende urgente la discussione. «I cittadini calabresi chiedono risposte concrete – prosegue Bruno –. Le famiglie continuano a sostenere costi elevati per gli spostamenti e per l’utilizzo dell’automobile. Una misura di questo tipo consentirebbe di alleggerire, almeno in parte, il peso economico che grava su migliaia di persone». Nel suo intervento Bruno ha inoltre richiamato il tema delle infrastrutture e delle condizioni della rete viaria regionale. «Non possiamo ignorare il fatto che il sistema stradale calabrese continui a presentare enormi criticità. Le Province, anche a seguito delle conseguenze della legge Delrio, si trovano spesso in difficoltà nella gestione e manutenzione delle strade. I cittadini utilizzano quotidianamente una rete viaria che presenta problemi evidenti e nello stesso tempo continuano a sostenere costi elevati. Anche per questo motivo il Consiglio regionale dovrebbe cogliere l’occasione per dare un segnale concreto». «Come gruppo Tridico Presidente e Movimento 5 Stelle – preannuncia Bruno – presenteremo una proposta di legge per introdurre anche in Calabria l’esenzione dal pagamento del bollo per i veicoli ibridi, seguendo il modello già adottato da numerose regioni italiane. Crediamo sia arrivato il momento di colmare questo divario, incentivare una mobilità più sostenibile e offrire un sostegno concreto a migliaia di automobilisti calabresi».

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