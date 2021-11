Rimboschimento pineta di Siano e Parco dell’Aspromonte, approvato l’odg di Wanda Ferro

ROMA Nell’ambito della discussione alla Camera disegno di legge di conversione del decreto contenente disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile, è stato approvato l’ordine del giorno presentato dal deputato di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro, che impegna il governo a valutare lo stanziamento di adeguate risorse economiche per il rimboschimento della pineta di Siano, uno dei polmoni verdi della città di Catanzaro, e del Parco nazionale dell’Aspromonte, un vero tesoro ambientale della Calabria in buona parte ridotto in cenere dagli incendi devastanti della scorsa estate. «Mentre si continua ad indagare sulle cause e su eventuali responsabilità – spiega Wanda Ferro – bisogna pensare al post: serve una intensa attività di bonifica per tagliare gli alberi ed effettuare una nuova piantumazione». L’ordine del giorno presentato dalla parlamentare di Fdi impegna il governo anche a definire un Piano di ricostruzione e aiuti economici per le aziende agricole e gli allevamenti che hanno subito danni a causa degli incendi. Sempre nel corso del dibattito a Montecitorio sugli incendi boschivi, Wanda Ferro ha duramente criticato la scelta di smantellare il Corpo forestale dello Stato realizzata con la riforma Madia. «Si è deciso di disperdere in diverse amministrazioni un patrimonio di competenze e professionalità che svolgeva funzioni di presidio e tutela del territorio per dodici mesi all’anno. Rivedere quella scelta – conclude Wanda Ferro – significa ripensare la lotta agli incendi nell’ottica della prevenzione e non solo degli interventi in emergenza».