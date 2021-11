Cerca di fuggire all’estero con la figlia neonata, bloccato dai carabinieri a Crosia

MIRTO CROSIA Difficilmente dimenticherà la signora A. M. dimenticherà la giornata di venerdì. La donna, mentre si trovava fuori da casa, ha ricevuto un messaggio telefonico dal compagno che le preannunciava la sua fuga all’estero con la loro bambina di soli due mesi. Un fulmine a ciel sereno per la giovane donna, che immediatamente ha raggiunto la Stazione Carabinieri di Mirto Crosia per denunciare l’accaduto.

Sono partite così immediate indagini e sono state diramate le ricerche del padre fuggitivo e dell’infante su tutto il territorio nazionale; la vicenda è stata segnalata anche agli Uffici di Polizia di frontiera, allo scopo di impedire che l’uomo potesse varcare i confini.

Le attività tecniche di localizzazione telefonica hanno permesso di individuare il fuggitivo nella provincia di Foggia. Nel pomeriggio la svolta alle indagini: l’uomo ha fatto ritorno in Calabria ed è stato individuato sul litorale dell’area urbana di Rossano. Una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Mirto Crosia, dopo averlo individuato, lo ha bloccato.

La neonata, in buone condizioni di salute, è stata affidata in via di urgenza alla madre in attesa di determinazioni della giustizia minorile mentre l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal Procuratore della Repubblica, Alessandro D’Alessio, per il reato di sottrazione di persona incapace. La storia si è conclusa con un lieto fine e un sorriso da parte dell’inconsapevole protagonista di questa triste vicenda ai carabinieri.