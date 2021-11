Corigliano, “beccato” 28enne con eroina in casa

CORIGLIANO-ROSSANO A conclusione di un mirato servizio antidroga scattato nella mattinata di ieri, nell’area urbana di Corigliano Calabro, militari della dipendente Sezione Operativa supportati in fase esecutiva da unità cinofila del Nucleo Cinofili di stanza a Vibo Valentia, arrestavano un 28enne del posto con vari precedenti di Polizia per detenzione di sostanza stupefacente del tipo eroina.

In particolare l’attenzione dei carabinieri si focalizzava sull’appartamento di un pluripregiudicato del posto: durante la minuziosa perquisizione domiciliare venivano rinvenuti n. 5 involucri contenenti 26 grammi di eroina, che si trovavano occultati in un magazzino, ancora in pietra da tagliare.

Il 28enne veniva, pertanto, arrestato, in flagranza di reato, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e così come concordato con il sostituto di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata dal dottor Alessandro D’Alessio, l’arrestato veniva contestualmente liberato ai sensi dell’art. 121 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. .

Successivi controlli, permettevano di segnalare, alla Prefettura di Cosenza, per uso personale di sostanza stupefacente un giovane di 26 anni, che veniva trovato in possesso di grammi 1,2 di sostanza stupefacente, tipo marijuana, sottoposta a sequestro amministrativo. Complessivamente, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, i militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Corigliano-Rossano 6 perquisizioni domiciliari, personali e veicolari, controllando 32 persone e 25 veicoli.