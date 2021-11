«Per l’Alta velocità ferroviaria in Calabria una procedura super accelerata»

ROMA «Si stanno saldando tutte le condizioni perché i prossimi dieci anni siano davvero anni trasformanti». Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, racconta a La Stampa i lavori in corso per «cambiare l’Italia» nel suo settore di pertinenza. E, riguardo all’attribuzione dei fondi del Pnrr ai soggetti attuatori, dichiara che Rfi è «un soggetto eccellente» che «dovrà curare circa 30 miliardi di investimenti».

Uno degli annunci riguarda anche la Calabria. Per le dieci opere più complesse, tra cui la linea ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria e la diga foranea di Genova, «è stata introdotta una procedura super accelerata», sottolinea Giovannini. Pronti i bandi per sostituire i bus inquinanti con quelli elettrici. «Una parte di questi può essere acquistata con i fondi regionali o comunali», precisa il ministro, che per questo sta incontrando i presidenti di Regione, perchè «devono sfruttare l’utilizzo del Fondo sviluppo e coesione, che l’ultima legge di bilancio aumenta da 15 a 23 miliardi».