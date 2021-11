Amministrative ad Africo, Sinopoli e San Giorgio Morgeto: Modafferi, Valerioti e Sergi i nuovi sindaci

REGGIO CALABRIA Ieri sera si sono chiuse le urne per le elezioni amministrative in sessione straordinaria per i comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. Tre i centri al voto, tutti in provincia di Reggio Calabria: Africo, San Giorgio Morgeto e Sinopoli.

Ad Africo il nuovo sindaco è Domenico Modafferi a capo della lista civica “Africo in alto”. Si impone contro Enzo Antonio Caccavari. Sono stati 1084 i votanti (46,23%) ed il neo primo cittadino ha ottenuto 1035 voti, pari al 97,37%.

A San Giorgio Morgeto (dove hanno votato 1965 elettori, ovvero il 55,01% dei votanti) a contendersi la fascia tricolore erano due ex sindaci. Il nuovo primo cittadino è Salvatore Valerioti. Ottiene 1236 voti, pari al 67.07% con la lista “Obiettivo comune per San Giorgio” e batte Vincenzo Marrapodi.

A Sinopoli è eletta Francesca Sergi che supera il quorum (63,76%). Era l’unica candidata in questa tornata amministrativa.