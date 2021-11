CORIGLIANO ROSSANO Ancora un mezzo dato alle fiamme, l’ennesimo, il 52° dell’anno. Per cause ancora in fase di accertamento, su cui stanno indagando i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano guidato dal tenente colonnello Raffaele Giovinazzo, un furgone sarebbe stato incendiato. Da quanto appreso pare siano stati rinvenuti elementi che fanno presupporre il dolo.

Il mezzo era utilizzato da una ditta che si occupa dello smaltimento del materiale di risulta della centrale Enel di contrada Sant’Irene, ormai da qualche anno in fase di dismissione.

Sul luogo, via Santa Domenica, una parallela di viale Sant’Angelo che dalla via marina risale verso lo stadio, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini dell’Arma che stanno investigando sull’accaduto. (lu.la.)