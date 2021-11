Dopo l’ok alla Giunta per Occhiuto notte di lavoro «per evitare l’esercizio provvisorio»

CATANZARO «Ci sono tante cose da fare per far diventare questa regione una regione normale». Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un video pubblicato sulla sua pagina facebook dopo la presentazione della sua Giunta: nel video Occhiuto riferisce di aver lavorato fin dopo mezzanotte per affrontare problematiche legate al bilancio regionale. «Mezzanotte e un quarto, hanno spento anche le luci della Cittadella, è rimasta solo questa perché fino alle ore 22 – spiega Occhiuto – sono stato impegnato sulla Giunta regionale e poi sono stato impegnato invece con il direttore generale del Bilancio; abbiamo preparato tutti gli adempimenti da approvare nelle prosssime settimane in Giunta e poi in Consiglio per evitare che la Regione vada in esercizio provvisorio. Per questo – riferisce poi il presidente della Giunta- ho chiesto al Consiglio regionale di riunirsi nel primo giorno utile, il 15 novembre. Ci sono tante cose da fare per far diventare questa regione una regione normale».