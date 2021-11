Casciaro designato alla Procura di Locri

LOCRI La Commissione Incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura ha designato all’unanimità Giuseppe Casciaro per la nomina a Procuratore della Repubblica di Locri. Per l’ufficializzazione del nuovo incarico a Casciaro, attuale Procuratore aggiunto a Palmi, si attende adesso la deliberazione del Plenum dell’organo di autogoverno della magistratura.

Casciaro subentrerà a Locri a Luigi D’Alessio, che ha diretto l’ufficio per otto anni e che lascia i ruoli della magistratura per raggiunti limiti di età.

Tra le ultime inchieste coordinate da D’Alessio anche quella “Xenia” che ha riguardato l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano e i progetti di accoglienza dei migranti nella cittadina della Locride. Lucano, nel processo conclusosi il 30 settembre scorso, è stato condannato dal Tribunale di Locri a 13 anni e due mesi di reclusione, quasi il doppio della richiesta che era stata avanzata dalla Procura di Locri (7 anni

e 11 mesi).

Giuseppe Casciaro, 55 anni, è originario di Cosenza. È entrato in magistratura nel settembre del 1992. È stato pretore e poi giudice dei Tribunali di Bari e di Matera ed ha prestato servizio anche nel settore civile, prima a Taranto e poi a Bari ed a Roma.