De Magistris sarà a Rende sabato, «ci attendono sfide decisive in Calabria»

RENDE Si terrà sabato 13 novembre al Palacultura Giovanni Paolo II di Rende, alle 10.30, un incontro aperto alla cittadinanza promosso dalla coalizione civico popolare guidata da Luigi de Magistris, che sarà presente al dibattito. Si tratta di un’assemblea aperta alla cittadinanza, a movimenti, associazioni, comitati, militanti, per fare il punto della situazione. «Ci attendono sfide decisive in Calabria e nel Paese, che vanno affrontate con motivazione e determinazione – afferma de Magistris. Insieme si devono decidere contenuti ed organizzazione. Uniti, ci siamo, per liberare la Calabria dalla politica che ha soppresso diritti e mortificato la democrazia».