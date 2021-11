Si getta da un dirupo per sfuggire a un incendio, muore 49enne nel Vibonese

SAN NICOLA DA CRISSA È deceduto Mario Gaudente, il 49enne di San Nicola da Crissa rimasto gravemente ferito ieri mattina dopo l’incendio della sua abitazione anche a seguito della caduta da una scarpata alta sei metri nel tentativo di spegnere le fiamme che lo avevano avvolto.

Il cuore del quarantanovenne, che abitava da solo, ha cessato di battere nella tarda serata di ieri nell’ospedale “Pugliese” di Catanzaro dove era stato trasferito per le gravi lesioni, in particolare un trauma cranico, e ustioni. Gaudente era conosciuto in paese per avere fatto parte fino alla metà degli anni ’90 del direttivo del circolo Arci e per l’impegno all’interno della Confraternita del Crocifisso.