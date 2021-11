“Mala Pigna”, il Riesame manda Pittelli agli arresti domiciliari

REGGIO CALABRIA Nell’interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari si era difeso dicendo di essere «una persona perbene». E cercando di ridimensionare il proprio rapporto con Rocco Delfino, uno dei principali indagati nell’inchiesta “Mala Pigna” della Dda di Reggio Calabria. Il Tribunale del Riesame ha disposto gli arresti domiciliari per l’ex parlamentare Giancarlo Pittelli, coinvolto nelle indagini dell’antimafia reggina (e già arrestato nel dicembre 2019 nella maxi operazione “Rinascita Scott” della Dda di Catanzaro. Pittelli, difeso dagli avvocati Guido Contestabile e Salvatore Staiano, era stato trasferito nel carcere reggino di Arghillà lo scorso 19 ottobre, dopo l’arresto nell’inchiesta che ha evidenziato gli interessi del clan Piromalli nel traffico dei rifiuti e i suoi legami con settori (deviati e non) delle istituzioni. Per la Dda, Pittelli era «uomo politico, professionista, faccendiere di riferimento avendo instaurato con la ’ndrangheta uno stabile rapporto sinallagmatico». L’ex senatore ha invece definito di natura squisitamente professionale il proprio rapporto con Delfino.